Almanya'da Feneberg süpermarket zinciri, Kempten’de koruma kalkanı sürecine girerek iflas riskine karşı önlem aldı. Hediye kartları geçersiz sayılan süpermarketin bazı şubelerinin kapanması bekleniyor.

Aile işletmesi olan Allgäu merkezli Feneberg süpermarket zinciri, 70’ten fazla şubesiyle birlikte Kempten Sulh Mahkemesi’ne koruma kalkanı başvurusunda bulundu. Marketin talebi 3 bin çalışanı dahil binlerce müşteriyi de etkiliyor.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar müşterilerine dağıttığı hediye kartları ve kuponlar artık geçersiz. Bu durum, özellikle VonHier bonus programının popüler deneyim kuponlarını da kapsıyor. Feneberg kuponları olan müşterilerin de kuponlarının değersiz kabul edildiği ifade edildi.

SON İKİ YILI ZARAR İLE KAPATMIŞTI

Şirketten gelen açıklamada, müşteri alışverişlerinin ve çalışan maaş ödemeleriylr ilgili sıkıntı olmayacağı ifade edildi. SWP’nin aktardığına göre, Feneberg’in mali sıkıntıları yeni değil. Şirket uzun zamandır zarar, şube ağı içindeki yapısal eksiklikler, emeklilik yükümlülükleri ve eski yan kuruluşu Allgäu Fresh Foods’un iflası sorunlarıyla uğraşıyordu. Süpermarket zinciri son iki mali yılı çift haneli milyon Euro zarar ile kapattı.

Şirket, “Amacımız, işletmeyi ekonomik açıdan sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak” ifadelerini kullanarak bu süreçte Allgäu, Oberschwaben, Schwaben ve Bodensee bölgelerindeki 70’ten fazla şubesinin tamamının korunamayacağını duyurarak, karlılığı düşük şubelerle ilgili “kritik biçimde değerlendirilecek” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan Feneberg süpermarket zinciri, iflas sürecinde müşterilerini mağdur eden ilk perakendeci değil. 2025 yılında Almanya’da artan iflas sayıları dikkat çekmeye devam ediyor.