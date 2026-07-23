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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ işletmesindeki tarihi Şerefiye Sarnıcı, Derinden Gelen Sesler konser serisi kapsamında farklı müzik dönemlerine ait seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Tarihi yarımadanın en görkemli yapılarından biri olan sarnıç, yaz aylarında nitelikli müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşecek programda tangonun klasiklerinden Barok dönemin seçkin eserlerine uzanan iki özel konser seçkisi Tangonun Altın Ezgileri ve Barok Müziğinin Ustaları başlıklarıyla müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Şerefiye Sarnıcı’nın yüzyıllara uzanan tarihi dokusu ve kendine özgü doğal akustiği, Derinden Gelen Sesler konser serisinde farklı müzik dönemlerinden eserlerin hayat bulduğu büyüleyici bir deneyime dönüşüyor. Tangonun farklı coğrafya ve dönemlerden taşıdığı zengin mirastan Barok dönemin zarif bestelerine uzanan geniş repertuvarlar, sarnıcın özgün mimari yapısı içinde yeniden biçimleniyor.

TEMMUZ AYINDA TANGO TUTKUNLARINA ÖZEL SEÇKİ

Serinin temmuz ayındaki programı, tangonun farklı dönemlerine ve ekollerine odaklanan Tangonun Altın Ezgileri başlığıyla müzikseverlerle buluşuyor. 24 ile 26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan konserlerde Arjantin tangosunun klasik eserlerinden Nuevo tango anlayışına ve Türk tangosunun unutulmaz bestelerine uzanan son derece seçkin bir repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Sanatçılar, tangonun tutku dolu ve dramatik yapısını sarnıcın mistik ortamında icra edecek.

AĞUSTOS AYINDA BAROK MÜZİĞİN EN ZARAFET DOLU TONLARI

Derinden Gelen Sesler programı kapsamında ağustos ayında ise Barok Müziğinin Ustaları başlıklı özel dinleti serisi sanatseverlerin karşısına çıkacak. 31 Temmuz ile 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek konserlerde, Barok dönemin duygusal derinliği yüksek ve zengin polifonik yapılı eserlerinden oluşan repertuvar müzikseverlere sunulacak. Klasik müziğin altın dönemine damga vuran bu yapıtlar; çello, keman ve viyola icralarıyla Şerefiye Sarnıcı’nın büyüleyici atmosferinde yeniden canlanacak.

KÜLTÜR VE SANATIN TARİHİ MEKANLARLA BÜTÜNLEŞTİĞİ UNUTULMAZ BİR SAHNE

Şerefiye Sarnıcı, Derinden Gelen Sesler konser serisiyle yalnızca tarihi bir mekan veya müze olarak değil, aynı zamanda farklı müzik anlatılarının ve sanatsal disiplinlerin buluştuğu canlı bir sahne olarak da öne çıkıyor. Müzik tarihinin farklı dönemlerinden seçilen eserler, sarnıcın yüksek sütunları ve su yansımaları eşliğinde kendine özgü akustik yapı içinde yeniden yorumlanarak dinleyicilere çok katmanlı ve unutulmaz bir dinleme deneyimi vaat ediyor. Etkinliklerin biletleri müze girişinde yer alan kiosklardan doğrudan temin edilebilecek.

AĞUSTOS PROGRAMI: BAROK MÜZİĞİNİN USTALARI

Ağustos ayında seri, Barok dönemin seçkin eserlerine odaklanacak. 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında “Barok Müziğinin Ustaları” başlıklı konserler gerçekleşecek. 31 Temmuz Cuma saat 20.30’da Fernur Topçu, Barok Bir Gece programında barok çello icrasıyla sahne alacak. 1 Ağustos Cumartesi aynı saatte Atiye Eskıza, Altın Çağın Barok Ezgileri ile barok keman performansı sergileyecek. 2 Ağustos Pazar saat 20.30’da ise Furkan Cicim ve Doğukan Çelikbilek, Barok Esintiler başlığı altında keman ve viyola düetiyle dönemin zarif bestelerini yorumlayacak. Bu program, Barok müziğin incelikli yapısını sarnıcın tarihi atmosferinde dinleyicilere aktaracak.