Dün Anadolu Ajansı’nın yayınladığı haberde esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerin zincir marketlerin Pazar günü kapalı olması yönünde anlaşma sağladıkları belirtilmişti. Haberde mutabakatın Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen panelde sağlandığı vurgulanmıştı. Haber basında ‘Tarihi anlaşma’ olarak lanse edilmişti.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı konuşmada sektör temsilcilerinin marketlerin pazar günü kapalı olması için mutabakata verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."

GIDA PERAKENDECİLERİ YALANLADI

Marketlerin Pazar günü kapalı olması için verildiği belirtilen mutabakat gıda perakendecileri tarafından yalanlandı. Gıda Perakendecileri Derneği, basında gündem olduğu gibi bir mutabakatın olmadığının altını çizerek bu konuda sektör genelinde herhangi bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı.

Dernek açıklamasında, organize perakendenin yüzde 90'ından fazlasını temsil eden Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun değerlendirmeleriyle uyumlu şekilde, teknik verilerin haftada bir gün kapanmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını gösterdiği kaydedildi. GPD, yaklaşık 5 bin satış noktası ile sektörü temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun tüm sektör adına açıklama yapmasının doğru olmadığını da vurguladı.

"DOĞRUDAN DAHA AZ İSTİHDAM VE KÜÇÜLME ANLAMINA GELİYOR"

GPD'ye göre mevcut perakende sistemi haftanın yedi günü faaliyet gösterecek şekilde kurulmuş durumda. Haftada bir gün kapanma uygulaması, doğrudan daha az istihdam ve küçülme anlamına gelecek. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlamanın, kısa ve uzun vadede istihdamı olumsuz etkileyeceği, sadece perakende sektöründe değil üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde de iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

Dernek, haftada bir gün kapanmanın yalnızca mağaza istihdamında yaklaşık yüzde 14'lük bir azalma yaratacağını, tedarik zinciri ve diğer paydaşlar dikkate alındığında bu kaybın çok daha yüksek olabileceğini bildirdi.

TÜKETİCİLER VE ENFLASYON ÜZERİNDE 'OLUMSUZ ETKİ' UYARISI

Açıklamada, çalışma günlerine yönelik kısıtlamanın tedarik zincirinde aksamalara neden olacağı, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde zincirin bozulmasının üreticiler, tüketiciler ve enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

GPD ayrıca, alışveriş günlerinin kısıtlanmasının tüketici mağduriyetine yol açacağını, tüketicilerin ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma ve farklı alternatifler arasında seçim yapma imkânının kısıtlanacağını vurguladı. Bunun özellikle alım gücü düşük tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Dernek, günümüzde haftanın yedi günü ve 24 saat internetten alışveriş yapılabildiği gerçeğinin de bu tür kısıtlama önerilerinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.