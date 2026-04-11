Tarihçi yazar Sinan Meydan, sosyal medya hesabından "Kurtuluş Savaşı sadece işgalci emperyalizme karşı değil aynı zamanda yerli işbirlikçilere karşı kazanıldı." diyerek 11 Nisan 1920 tarihinde yayımlanan Alemdar gazetesinin 1. sayfasını paylaştı.

Meydan, "İşte Gerçek Saray Operasyonu!" dediği paylaşımında şunları paylaştı:

"Aşağıda 11 Nisan 1920 tarihli Alemdar gazetesinin birinci sayfasını görüyorsunuz. Alemdar, İstanbul Saray Hükümetinin yandaş gazetesiydi. 1) En tepede manşetle: "Fetvayı Şerife Suretidir" başlığı altında İstanbul Saray Hükümetinin Şeyhülislamı Dürrizade Abdullah'ın, Padişah Vahdettin'in onayı ile yayımladığı "Kuvayı Milliyecilerin katli vaciptir" fetvasına yer verilmiş. 2. Onun hemen altında "Sureti Hattı Hümayun" başlığı altında Padişah Vahdettin'in Milli Mücadele karşıtı açıklamasına yer verilmiş. 3. Onun da hemen altında "Hükümetin Pek Mühim ve Tarihi Beyannamesi" başlığı altında Damat Ferit Hükümetinin Milli Mücadele karşıtı bildirisine yer verilmiş."

'HALKIN MİLLİ MÜCADELEYE İSYAN ETMESİ AMAÇLANDI'

Milli Mücadele karşıtı bu üç açıklamanın ayrıca bir ferman haline getirilip basılıp Anadolu'ya gönderildiğini söyleyen Meydan, paylaşımında şunları söyledi:

"Böylece halkın Kuvayı Milliye'ye karşı çıkıp Milli Mücadeleye karşı isyan etmesi amaçlanmıştı. Birkaç gün sonra da Padişah Vahdettin'e bağlı paralı Hilafet Ordusu (Kuvayı İnzibatiye) kurulup Kuvayı Milliye'nin üstüne gönderilmişti. Hilafet Ordusu İzmit'te Kuvayı Milliye'ye saldırmış ancak başarısız olmuştu. Ayrıca Hilafet Ordusu Bursa'nın Yunan işgaline girmesini de kolaylaştırmıştı.

Sarayın bu ihanetleri sonuç vermişti. TBMM'nin açılmasına sayılı günler kala Anadolu'da çok sayıda Padişahçı, Hilafetçi isyan çıkmıştı. Bolu, Gerede, Adapazarı isyanları etkili de olmuştu. Kuvayi Milliyeciler sokak ortasında katledilmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları önce bu isyanları bastırmak zorunda kaldılar. Kurtuluş Savaşı sadece işgalci emperyalizme karşı değil aynı zamanda yerli işbirlikçilere karşı kazanıldı."