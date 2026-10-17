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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ulusal çaptaki en kapsayıcı etkinliklerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 23. durağında Mezopotamya’nın binlerce yıllık mirasını taşıyan Mardin’e konuk oldu.

Taş sokakları, köklü mimarisi ve çok kültürlü yapısıyla tarihe meydan okuyan Mardin, dokuz gün sürecek dev bir kültür-sanat sahnesine dönüşüyor. Toplam 172 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival kapsamında; ünlü isimlerin konserleriyle müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak. Ayrıca usta şeflerin katılacağı gastronomi panelleri ve belirlenen 30’u aşkın "Lezzet Noktası" ile Mezopotamya’nın asırlık mutfak kültürü festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali’nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEK'

Açılış programında konuşma yapan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyleyerek, "Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin’imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir." dedi.

Festivalin, Mardin’i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu belirten Akkoyun, "Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

'MARDİN’İN HİKAYESİ, ASLINDA TÜRKİYE’NİN HİKAYESİDİR'

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin’in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Mezopotamya Ovası’na açılan taş evleri, tarihi sokakları, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla bu şehir, bizlere ortak tarihimizin ve birlikte yaşama irademizin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatıyor. Mardin’in hikayesi, aslında Türkiye’nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, "Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programımızla Mardin’i sanatın coşkusuyla buluşturacağız. ‘Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi’ ile medeniyetimizin tarihi hafızasını ziyaretçilerimizle paylaşacak, Yaşayan Miras Atölyeleriyle geleneksel sanatlarımızı usta ellerden gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuk Köyümüzde ise çocuklarımızın sanatla, üretimle ve kültürel değerlerimizle buluşmasına imkan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çeken Yazgı, "Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar." dedi.

'30’DAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAK'

Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Mardin’in zenginliği, tarihî yapılarının ve sanatının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projemizle bu gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz." dedi.

Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise programın konuk isimleri arasında yer alacak.

Gastronomi buluşmalarında Mardin mutfağının geleneksel tariflerinin, yöresel lezzetlerinin ve çok kültürlü sofra geleneğinin ele alınacağını aktaran Yazgı, bu etkinliklerle kentin gastronomi değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Festival için özel olarak belirlenen 30’u aşkın "Lezzet Noktası", Mardin mutfağının en seçkin örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Menülerde; kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi kentin imza yemeklerinin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi asırlık tatlı ve çörekler öne çıkıyor. Bu özel tadım rotası, Mardin’in zengin gastronomi mirasını en otantik haliyle gözler önüne serecek.

Açılış programının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Mardin Müzesi’nde yer alan "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" sergisini ziyaret etti.

Festival kapsamında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Yaşayan Miras: Mardin” ve “Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi”, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde ise “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

KONSERLER DOKUZ GÜN SÜRECEK

Mardinliler, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.

Festival; sergilerden tiyatro gösterilerine, geleneksel el sanatları atölyelerinden söyleşilere ve gastronomi buluşmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyle kentin dört bir yanına yayılacak. Çocuklar da kendileri için hazırlanan özel alanlarda festivalin coşkusunu yaşayacak. 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak "Çocuk Köyü", Mardin İl Halk Kütüphanesi’ndeki renkli etkinlikler ve Mardin Müzesi ev sahipliğinde gerçekleşecek "Kültür Koruyucuları" programı, minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’e kadar kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam edecek. 30’dan fazla Lezzet Noktası ise Mardin’in kendine özgü mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.