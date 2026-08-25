Samsun’un İlkadım ilçesinde belediyeye ait yol yıkama tankerinin şoförü, şantiyede su doldurduğu sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Vahit Söylemez’in ölümünün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.
TANKERE SU DOLDURURKEN YERE YIĞILDI
Olay, İlkadım ilçesine bağlı Güzeldere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlkadım Belediyesi’nin yol yıkama çalışmalarında görev yapan tanker şoförü Vahit Söylemez, şantiyede tankere su doldurduğu sırada bir anda yere yığıldı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Söylemez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Vahit Söylemez’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
47 yaşındaki tanker şoförünün ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Olayın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.