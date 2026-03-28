"İcbar suretiyle irtikap" suçlaması ile tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, soruşturmanın son durumuna dair çarpıcı bilgileri YENİÇAĞ'a açıkladı.

"MASAK RAPORU DOĞRUYSA SUÇ UNSURU İÇERMİYOR"

Savcılığın "yok" dediği MASAK raporunun bazı yayın organlarında haberleştirilmesine tepki gösteren Poyraz, "MASAK raporuna biz avukatlar olarak ulaşamıyoruz. Rapor ortada yok. Ama bazı gazetecilere rapor servis edilip haberleştiriliyor. Eğer bu rapor doğruysa bir suç unsuru içermiyor, onun için Tanju Özcan’ın cezaevinde olmaması lazım" dedi.

"İDDİANAME İÇİN GİZLİ TANIK-İTİRAFÇI ARANIYOR"

Müvekkiline yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili dosyada somut ve hukuki nitelik taşıyan herhangi bir delilin bulunmadığını vurgulayan Poyraz, iddianame aşamasının şikayetçi, gizli tanık veya itirafçı arayışıyla yürütüldüğünü ifade etti. Soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Poyraz, "Eğer bir delilleri olsaydı iddianame çoktan hazırlanmıştı" şeklinde konuştu.

"FIRINCILARA GİDİLDİ"

Poyraz, soruşturma kapsamında bazı esnafın ifadelerine başvurulduğunu da belirtti. Bu sebeple 7 fırıncıya gidildiğini ve söz konusu esnaflara “Zorla reklam verdirilip verdirilmediği” yönünde sorular yöneltildiğini aktardı. Fırıncıların zorla reklam vermediklerini söylediklerini aktaran Poyraz, sürecin hukuki çerçevede ve somut deliller üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.