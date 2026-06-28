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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Tanrıyar, dün akşamki yayınında Turkuvaz Medya'nın sahibi Albayrak ailesine seslendi. Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını yaptığını hatırlatan Tanrıyar, "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıyar'ın bu tehditvari sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza KAnunun 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'Yİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Daha önce de CHP'ye yönelik paylaşımlarıyla gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçelerinde, Tanrıyar'ın 9, 10 ve 11 Mayıs 2026 tarihlerinde bir YouTube kanalında yayımlanan yayınlarında Özel ve Ağbaba hakkında hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler kullandığı, gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarını ihlal ettiği öne sürüldü. Başvuruda, söz konusu ifadelerin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.