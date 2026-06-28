Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cody Gakpo, Dünya Kupası sırasında büyük bir acı yaşadı. Cody Gakpo ve eşi Noa van der Bij, doğmamış erkek bebeklerini hamilelik sürecinde kaybettiklerini açıkladı.

EŞİ ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Noa van der Bij, "Kırık kalplerle, erkek bebeğimizi hamilelik sırasında kaybettiğimizi paylaşmak zorundayız. Elijah Raphael Gakpo... Sonsuza dek sevileceksin. Sonsuza dek oğlumuz olarak kalacaksın." ifadelerini kullandı.

GAKPO'DAN MAHREMİYET ÇAĞRISI

Dünya Kupası için Hollanda Milli Takımı kampında bulunan Cody Gakpo da yaşanan acının ardından bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, "Ailemiz için son derece zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini ve bize biraz alan tanınmasını rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NA DEVAM EDECEK

Hollanda Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, Gakpo'nun milli takım kampında kalacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle Cody, ailesi, Noa ve oğulları Samuel için üzülüyoruz. Bu çok üzücü bir özel durum. Elbette bundan zaten haberdardık ve KNVB olarak aileye elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Cody, kız arkadaşıyla görüşerek grupta kalmaya karar verdi.

Onların mahremiyetine saygı duyuyoruz ve bu nedenle durumla ilgili daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Bu süreçte onlara nasıl destek olmaya çalıştığımız konusunda da açıklama yapmayacağız. Önümüzdeki dönemde de bu konuda ek bilgi paylaşmayacağız. Eğer herhangi bir bilgi paylaşılacaksa, bunu aile kendisi yapacaktır."