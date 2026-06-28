Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da gördüğü yoğun ilgiyle bir kez daha gündeme geldi.

OSIMHEN'İ GÖREBİLMEK İÇİN İZDİHAM YAŞANDI

27 yaşındaki futbolcu, Lagos'un Ojota bölgesine yaptığı sürpriz ziyaret sırasında yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Osimhen'in bulunduğu aracın yolunu kesen taraftarlar, yıldız oyuncuya yaklaşabilmek için birbirini ezdi. Arabanın etrafında adeta izdiham yaşanırken Osimhen'in de bu duruma tepki gösterdiği görüldü.

Arabadan inerek kalabalığa doğru bağıran Osimhen güvenlik çemberine alınsa da zor anlar yaşadı.