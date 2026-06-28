OLAYLAR

1389 - I. Kosova Muharebesi: I. Murad önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Sırp Kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan Ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı Ordusu'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

1763 - Macaristan'nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

1838 - I. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran'da tahta çıkmıştı.

1841 - Giselle balesinin prömiyeri, ilk kez Paris'teki "Théâtre de l'Académie Royale de Musique" tiyatrosunda yapıldı.

1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.

1894 - İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.

1895 - El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek, "Orta Amerika Birliği"ni kurdular.

1914 - Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophia'nın, Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı'na giden süreç başladı.

1919 - I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

1921 - Kocaeli, İngiliz ve Yunan birliklerinden alınarak, tekrar Türk topraklarına geri katıldı.

1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

1928 - Sosyalist Hermann Müller, Almanya Şansölyesi olarak göreve başladı.

1931 - İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı.

1933 - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938 - Chicora-Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü.

1940 - Romanya, Basarabya (bugünkü Moldova) bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı.

1948 - Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloku oluşturan Kominform'dan ihraç edildi.

1950 - Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi.

1967 - İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi.

1969 - Stonewall ayaklanmaları başladı.

1981 - Tahran'da İslami Cumhuriyet Partisi merkezinde bomba patladı; 72 politikacı ve görevli öldü.

1984 - Türkiye'de 13 ilde sıkıyönetim kaldırıldı. Bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi; 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hâl uygulamasına ise son verildi.

1989 - Natanz Olayı: İran'da Natanz Atom Fabrikası, patlama ile birlikte harabeye döndü.

1997 - Mike Tyson, boks maçının üçüncü raundunda rakibi Evander Holyfield'in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu.

2000 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı.

2004 - 17. NATO Zirvesi, İstanbul'da başladı.

2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan üçüncü ülke oldu.

2006 - Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi.

2009 - Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.

2011 - Google, yeni sosyal ağ projesi Google+'ı duyurdu.

2011 - TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmediler.

2013 - Trabzon'da Ayasofya Camii 49 yılın ardından yeniden ibadete açıldı.

2016 - İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, silahlı ve bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda, intihar saldırganları ile birlikte 45 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi de yaralandı.

DOĞUMLAR

751 - I. Carloman, Frank Kralı (ö. 771)

1243 - Go-Fukakusa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 89. imparatorudur (ö. 1304)

1476 - IV. Paulus, 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa (ö. 1559)

1491 - VIII. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1547)

1577 - Peter Paul Rubens, Flaman ressam (ö. 1640)

1703 - John Wesley, İngiliz rahip ve Metodizm'in kurucusu (ö. 1791)

1712 - Jean-Jacques Rousseau, İsviçreli düşünür (ö. 1778)

1818 - Angelo Secchi, İtalyan Cizvit ve gök bilimci (ö. 1878)

1824 - Paul Broca, Fransız hekim, anatomist ve antropolog (ö. 1880)

1867 - Lightner Witmer, Amerikalı psikolog (ö. 1956)

1867 - Luigi Pirandello, İtalyan oyun yazarı, romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1936)

1873 - Alexis Carrel, Fransız fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1944)

1875 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (ö. 1941)

1883 - Pierre Laval, Fransız siyasetçi (ö. 1945)

1892 - Edward Halett Carr, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 1982)

1902 - Richard Rodgers, Amerikalı besteci, şarkı sözü ve oyun yazarı (ö. 1979)

1906 - Maria Goeppert-Mayer, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1972)

1912 - Sherwood Rowland, Amerikalı kimya profesörü (ö. 1927)

1914 - Aribert Heim, Avusturya asıllı nazi Alman doktor (ö. 1992)

1918 - William Whitelaw, Britanyalı siyasetçi (ö. 1999)

1926 - Mel Brooks, Amerikalı sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen

1928 - John Stewart Bell, Kuzey İrlandalı fizikçi (ö. 1990)

1928 - Hans Blix, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İsveçli eski başkanı

1932 - Pat Morita, Japon asıllı Amerikalı sinema aktörü (ö. 2005)

1934 - Georges Wolinsky, Fransız karikatürist ve çizgi roman karikatüristi (ö. 2015)

1936 - Belgin Doruk, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1940 - Muhammed Yunus, Bangladeşli bankacı ve ekonomi profesörü ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1941 - David Lloyd Johnston, Kanadalı akademik yazar

1943 - Klaus von Klitzing, Alman fizikçi

1944 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (ö. 1998)

1945 - Nazlı Eray, Türk öykücü ve romancı

1945 - Türkân Şoray, Türk oyuncu

1946 - Bruce Davison, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1946 - Gilda Radner, Amerikalı oyuncu (ö. 1989)

1948 - Kathy Bates, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi

1952 - Enis Batur, Türk şair

1952 - Jean-Christophe Rufin, Fransız yazar

1955 - Civan Canova, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve oyun yazarı (ö. 2022)

1955 - Thomas Hampson, Grammy Ödülü sahibi Amerikalı bariton

1957 - Georgi Parvanov, Bulgar politikacı ve Başbakan

1961 - Kerem Görsev, Türk müzisyen

1963 - Mike Fitzpatrick, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)

1964 - Sabrina Ferilli, İtalyan tiyatro ile sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu

1966 - John Cusack, Amerikalı aktör

1966 - Şenay Gürler, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1966 - Mary Stuart Masterson, Amerikalı oyuncu

1969 - Stéphane Chapuisat, İsviçreli eski futbolcu

1969 - Ayelet Zurer, İsrailli oyuncu

1971 - Fabien Barthez, Emekli Fransız kaleci

1971 - No I.D., Amerikalı müzik yapımcısı

1971 - Elon Musk, SpaceX Uzay Şirketi'nin kurucusu

1974 - Yiğit Arı, Türk oyuncu

1976 - Hans Sarpei, Ganalı futbolcu

1976 - Ali İhsan Varol, Türk sunucu

1977 - Harun Tekin, Türk müzisyen ve Mor ve Ötesi'nin solisti

1980 - Maurizio Domizzi, İtalyan futbolcu

1981 - Mara Santangelo, İtalyan tenisçi

1983 - Dorge Kouemaha, Kamerunlu futbolcu

1984 - Andriy Pyatov, Ukraynalı kaleci

1987 - Karin Knapp, İtalyan tenisçi

1989 - Markiplier, Amerikalı youtuber

1991 - Kevin De Bruyne, Belçikalı futbolcu

1991 - Seohyun, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve dansçı

1992 - Oscar Hiljemark, İsveçli futbolcu

1992 - Elaine Thompson-Herah, Jamaikalı atlet

1993 - Bradley Beal, Amerikalı basketbolcu

1993 - Anastasios Bakasetas, Yunan millî futbolcu

1994 - Hüseyin bin Abdullah, Ürdün Haşimi Krallığı'nın veliahdı, Ürdün kralı II. Abdullah ve kraliçe Rania el Abdullah'ın en büyük oğludur

1994Anish Giri, Rus-Hollandalı satranç oyuncusu

Emily Blue, Amerikalı electropop şarkıcısı ve bağımsız rock grubu Tara Terra'nın solisti

Kira Trusova, Rus hentbolcu

Alessio Cragno, İtalya futbolcu

Hüseyin bin Abdullah, Ürdün Haşimi Krallığı'nın veliahdı

1995 - Jason Denayer, Belçikalı futbolcu

1997 - Biran Damla Yılmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu

ÖLÜMLER

207 - Yuan Shao, Çin'de Doğu Han Hanedanı döneminde yaşamış siyasetçi ve savaş ağası (d. ?)

548 - Theodora, Bizans İmparatoriçesi ve I. Justinianus'un karısı (d. 500)

683 - II. Leo, diğer adı Leo Maneius, 17 Ağustos 682'den 28 Haziran 683 tarihine kadar Papalık yapmıştır (d. 611)

767 - I. Paulus (Aziz Paulus), Katolik Kilisesi'nin dini lideri (Papa) (d. 700)

1196 - Xiaozong, Çin'in Song Hanedanı'nın 11. imparatorudur (d. 1127)

1385 - IV. Andronikos, Bizans İmparatoru (d. 1348)

1389 - I. Murad, Osmanlı'nın 3. Padişahı (d. 1326)

1598 - Abraham Ortelius, Flaman haritacı ve coğrafyacı (d. 1527)

1757 - Sophia Dorothea, Frederick William'ın eşi olarak Prusya Kraliçesi (d. 1687)

1813 - Gerhard von Scharnhorst, Hanoverli general ve ilk Prusya Genelkurmay Başkanı (d. 1755)

1836 - James Madison, ABD'nin 4. Başkanı (d. 1751)

1881 - Jules Armand Dufaure, Fransız siyasetçi (d. 1798)

1885 - Hacı Arif Bey, Türk güfte yazarı ve müzisyen (d. 1831)

1889 - Maria Mitchell, Amerikalı astronom (d. 1818)

1892 - Harry Atkinson, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1831)

1913 - Campos Sales, Brezilyalı avukat, kahve çiftçisi ve siyasetçi (d. 1841)

1914 - Franz Ferdinand, Avusturya Arşidükü (suikast) (d. 1863)

1936 - Alexander Berkman, Amerikalı yazar, radikal anarşist ve aktivist (d. 1870)

1937 - Max Adler, Avusturyalı marksist hukukçu, sosyolog ve sosyalist teorisyen (d. 1873)

1940 - Italo Balbo, İtalyan Faşist (d. 1896)

1942 - Yanka Kupala, Beyaz Rus şair ve yazar (d. 1882)

1944 - Friedrich Dollmann, Nazi Almanyası generali (d. 1882)

1945 - Yunus Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci, siyasetçi ve Cumhuriyet gazetesi'nin kurucusu (d. 1879)

1966 - Fuad Köprülü, Türk tarih profesörü ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1890)

1971 - Franz Stangl, II. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nda Sobibor İmha Kampı ve Treblinka İmha Kampı'nın komutanı (d. 1908)

1974 - Frank Sutton, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

1976 - Stanley Baker, Galli aktör ve film yapımcısı (d. 1928)

1981 - Muhammed Beheşti, İranlı din âlimi ve yazar, İslam devrimi'nin kurucularından (d. 1928)

1989 - Joris Ivens, Hollandalı belgesel film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1898)

1992 - Mikhail Tal, Sovyet Dünya satranç şampiyonu (d. 1936)

2000 - Cinuçen Tanrıkorur, Türk müzisyen (d. 1938)

2007 - Erdoğan Tünaş, Türk senarist, yazar ve film yapımcısı (d. 1935)

2007 - Zehra Bilir, Türk türkücü (d. 1913)

2007 - Kiichi Miyazawa, 1991-1993 yılları arasında Japonya'nın 49. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1919)

2008 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (d. 1987)

2009 - Billy Mays, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1958)

2011 - Paul Bağdatlıyan, Ermeni asıllı şarkıcı, müzisyen ve bestekār (d. 1953)

2013 - Silvi Vrait, Eston şarkıcı (d. 1951)

2014 - Meshach Taylor, Amerikalı oyuncu (d. 1947)

2015 - Jack Carter, Amerikalı komedyen, oyuncu ve sunucu (d. 1923)

2016 - Maurice Cazeneuve, Fransız oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1923)

2016 - Scotty Moore, Amerikalı gitarist (d. 1931)

2016 - Fabiane Niclotti, 2004'te Miss Brezilya güzeli seçilen eski manken (d. 1984)

2018 - Denis Akiyama, Japon-Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1952)

2018 - Harlan Ellison, Kısa öykü, roman, telefon diyaloğu, deneme ve eleştiri tarzında eserler veren ödüllü Amerikalı yazar ve senarist (d. 1934)

2018 - Domenico Losurdo, İtalyan Marksist filozof ve tarihçi (d. 1941)

2018 - Christine Nöstlinger, Avusturyalı çocuk ve gençlik kitabı yazarı (d. 1936)

2018 - Şarık Tara, Türk inşaat mühendisi ve iş insanı (d. 1930)

2019 - Paul Benjamin, Amerikalı oyuncu (d. 1938)

2019 - Şükrü Birant, Eski Türk millî futbolcu (d. 1944)

2019 - Lisa Martinek, Alman oyuncu (d. 1972)

2020 - Nasir Ajanah, Nijeryalı yargıç (d. 1956)

2020 - Marián Čišovský, Slovak millî futbolcu (d. 1979)

2020 - Mimi Soltysik, Amerikalı sosyalist siyasetçi ve politik aktivist (d. 1974)

2020 - Yu Lan, Çinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)

2021 - Paul Koulak, Fransız besteci ve müzisyendir (d. 1943)

2022 - Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır Türk doktor, dizi, sinema, tiyatro oyuncusu, senarist, yapımcı ve yönetmen (d. 1937)

2022 - Deborah James, İngiliz gazeteci, podcast yayıncısı ve yardım gönüllüsü (d. 1981)

2022 - Sergey Korepanov, Sovyet-Rus siyasteçi (d. 1948)

2022 - Ryuzo Sasaki, Japon siyasetçi (d. 1956)

2022 - Rolf Skoglund, İsveçli oyuncu (d. 1940)