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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası’nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın Kuşadası'nda kendisinin teslim olduğu öğrenilirken, İstanbul'a getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Tanrıyar, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, iktidara yakın Turkuvaz Medya'yı hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya'nın Sözcü gazetesinin dağıtımını da yaptığını hatırlatıp "Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" demişti.

Kısa sürede gündem olan ve AK Parti çevrelerinde büyük rahatsızlığa yol açan yayın üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla res'en soruşturma başlatılmıştı.