Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

Derbide maçın henüz başında kaçırdığı penaltıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TALISCA: 'BÖYLE ANLARDA GERÇEK TAKIM ARKADAŞLARININ KİM OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Talisca şunları kaydetti:

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim.

Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum."