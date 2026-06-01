Olay gece saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, motosikletle takip ettikleri husumetlileri B.A.'yı (19) hedef aldı.

TAKSİYE BİNERKEN ATEŞ AÇTILAR

B.A., sokak üzerinde ticari taksiye binmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen motosikletli şüpheliler yanlarında getirdikleri tüfekle ateş açtı. Kurşunların hedefi olan B.A. bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALI GENÇ AYNI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kanlar içinde kalan genç, binmeye çalıştığı taksiyle vakit kaybedilmeden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ve hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastane bahçesine gelen polis ekipleri, yaralı genci taşıyan ticari taksi üzerinde detaylı parmak izi ve kurşun isabeti incelemesi gerçekleştirdi.

Hastanedeki tedavisi devam eden B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan iki şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.