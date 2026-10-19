Kaynak: DHA

Taksim Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı binada saat 22.50 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada hasar oluşurken soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, saat 22.50 sıralarında Taksim Sadri Alışık Sokak'ta çıktı. 6 katlı binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevrede otellerinde olduğu bölgede dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Binada hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.