ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken taraflardan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin İran’a yönelik adımlarını “ağır bir yanlış hesap” olarak nitelendirdi.

ABD yönetimine sert ifadelerle seslenen Laricani, İran’ın geri adım atmayacağını vurguladı.

Laricani mesajında, “Bu ağır yanlış hesabınız için sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Laricani, mesajında şunları belirtti:

- "Trump hızlı bir zafer aradığını söylüyor. Bir savaşı başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweetle kazanılamaz. Bu ağır yanlış hesabınız için sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız."