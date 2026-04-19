İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı envanterine ilişkin bir video paylaştı. Görüntülerde yer altı tesislerinde konuşlandırılmış İHA’lar, çeşitli füze sistemleri ve fırlatma rampaları yer aldı.

Musevi açıklamasında, ateşkes döneminde füze ve İHA rampalarının yenilenme ve yeniden doldurulma hızının savaş öncesine kıyasla daha da yükseldiğini ifade etti. İranlı komutan, karşı tarafın benzer kapasite oluşturmakta zorlandığını ve mühimmat tedarikini uzak bölgelerden parça parça sağlamak durumunda kaldığını savundu.