İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, balistik füze bileşenlerinin üretildiği tesislerin hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde balistik füze bileşenlerinin üretiminin yapıldığı onlarca tesisin vurulduğu iddia edildi. Açıklamaya göre hedefler arasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait stratejik bir tesis de yer aldı.

Ayrıca İran Savunma Bakanlığı’na ait füze yakıtı üretim tesisi, füze bileşenlerinin üretildiği bir fabrika ve depo da vurulan noktalar arasında gösterildi.

İsrail savaş uçaklarının, Tahran çevresinde bazı hava savunma sistemlerini imha ettiği de öne sürüldü.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Açıklamalarda, saldırılarda ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı ifade edildi.