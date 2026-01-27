Yeniçağ Gazetesi
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları

Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları

Yetenekleriyle takdir toplayan ancak geniş kitlelere ulaşmakta zorlanan bazı ünlü isimler, magazin dünyasında yeniden tartışma konusu oldu. İşte sektörün “kıymeti bilinmeyen” yıldızları…

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 1

Magazin dünyasında şöhret her zaman yetenekle doğru orantılı ilerlemiyor. Kimi isimler büyük prodüksiyonlar, güçlü PR çalışmaları ve doğru zamanlamayla zirveye çıkarken; bazıları tüm donanımına rağmen gölgede kalabiliyor. Hem eleştirmenlerden hem de sadık hayran kitlesinden tam not alan ama hak ettiği popülerliğe ulaşamayan o isimleri sizler için derledik.

1 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 2

SERENAY SARIKAYA’DAN ÖNCE PARLAYAN BİR YILDIZ: FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Oyunculuk yeteneği ve seçtiği projelerle her dönem adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, uluslararası yapımlarda yer almasına rağmen Türkiye’de “ana akım star” seviyesine ulaşamayan isimler arasında.

2 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 3

GENİŞ KİTLELER TARAFINDAN SAHİPLENEMEYENLER

Türkiye’de dizi ve sinema sektörü her yıl onlarca yeni yıldız yaratırken, bazı oyuncular yetenekleriyle eleştirmenlerin takdirini kazanmasına rağmen geniş kitlelerce yeterince sahiplenilmiyor.

3 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 4

SERHAT MUSTAFA KILIÇ

Bunlardan biri de tiyatro kökenli oyuncu Serhat Mustafa Kılıç. Kılıç özellikle karanlık ve derinlikli karakterlerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Güçlü sahne hâkimiyetine rağmen uzun soluklu ve popüler başrollerde yeterince yer alamaması dikkatlerden kaçmıyor.

4 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 5

AHMET RIFAT ŞUNGAR

Masumiyet ile içsel çatışmayı aynı anda verebilen nadir oyunculardan biri. Uluslararası projelerde de yer almasına rağmen Türkiye’de ana akım şöhretin uzağında kalması sektörün çelişkilerinden biri olarak gösteriliyor.

5 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 6

TİLBE SARAN

Usta oyuncu kimliği tartışmasız kabul edilen Saran, genç kuşak izleyici tarafından yeterince tanınmıyor. Uzmanlara göre bunun nedeni, popüler projeler yerine nitelikli ama dar kitleye hitap eden yapımları tercih etmesi.

6 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 7

MEHMET GÜNSÜR

Yıllardır sektörde olmasına rağmen her dönem yeniden keşfedilen bir isim. Doğal oyunculuğu ve karizmasına karşın, dönemsel parlayan yıldızlar arasında kalması “istikrarlı ama sessiz başarı” olarak yorumlanıyor.

7 8
Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları - Resim: 8

NİHAL YALÇIN

Karakter rollerinde sergilediği çarpıcı performanslarla öne çıkan Yalçın, birçok ödüle aday gösterilmesine rağmen ana akım şöhret konusunda aynı ivmeyi yakalayamadı.

8 8
