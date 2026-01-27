Yetenek var, şöhret yok: Magazin dünyasının kıymeti bilinmeyen yıldızları

Magazin dünyasında şöhret her zaman yetenekle doğru orantılı ilerlemiyor. Kimi isimler büyük prodüksiyonlar, güçlü PR çalışmaları ve doğru zamanlamayla zirveye çıkarken; bazıları tüm donanımına rağmen gölgede kalabiliyor. Hem eleştirmenlerden hem de sadık hayran kitlesinden tam not alan ama hak ettiği popülerliğe ulaşamayan o isimleri sizler için derledik.