Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkentte etkili olan yağışların sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından ise kademeli olarak etkisini azaltmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, bazı bölgelerde yağışların yer yer şiddetini artırdığına dikkat çekildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Riyad’ın çeşitli noktalarında ani sel baskınlarının yaşandığı ve yoğun yağışın hayatı olumsuz etkilediği görüldü.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise yaptığı uyarıda, özellikle Riyad ve ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Devlet televizyonu El-İhbariye, 12 Nisan Pazar günü ülke genelinde çok sayıda okul ve üniversitede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, daha önce yaptıkları değerlendirmede, ülkenin büyük bölümünde salı gününe kadar orta ve yer yer şiddetli yağışların etkisini sürdüreceğini belirtmişti.