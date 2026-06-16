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Kaynak: AA / DHA

Hard Rock Stadyumu'nda TSİ 01.00'de başlayan mücadeleye baskılı başlayan Uruguay, ilk yarıda aradığı golü bulamazken Suudi Arabistan, etkili duran toplarla rakip kalede tehlike yarattı. 41'inci dakikada Al Amri, kaleci Muslera'nın kontrol edemediği topu ağlara göndererek Suudi Arabistan'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Uruguay, oyunun kontrolünü ele aldı ve rakip kalede yoğun baskı kurdu. Baskının sonucunu 80'inci dakikada alan Güney Amerika temsilcisinde Maxi Araujo, kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda Uruguay galibiyet golünü arasa da sonuç değişmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla kariyerindeki 5'inci Dünya Kupası maçına çıktı.