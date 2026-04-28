Survivor 2026 sezonunda mücadele eden Seren Ay, yarışma boyunca yaşadığı tartışmalarla sık sık konuşuluyordu.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Son olarak Lina ile yaşadığı gerginlikte fiziksel temasta bulunması ve hakaret içeren sözler kullanması tansiyonu zirveye taşıdı. Bu gelişmelerin ardından Acil Durum Konseyi toplandı ve Seren Ay hakkında verilen diskalifiye kararı açıklandı.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmaya veda eden Seren Ay Çetin, sosyal medyada uzun süre tartışılmaya devam etti. Öte yandan özel yaşamına dair detaylar da yeniden gündeme taşındı. Geçmişte katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

AMCASI BAKIN KİM ÇIKTI?

Seren Ay, söz konusu röportajında eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in amcası olduğunu dile getirmişti. Açıklamasında, amcasının kendisini arayarak tebrik ettiğini ve yanına davet ettiğini ifade etmişti.