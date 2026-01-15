Suriye Ordusu, Halep'in doğu kırsalındaki (Fırat’ın batısı) sivillerin tahliyesi için insani bir koridor açılacağını açıkladı. Tahliyeler rotası Deir Hafer kasabasını Halep’e bağlayan stratejik M15 karayolu üzerindeki Hamime köyü üzerinden yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre, koridor, bugün saat 09:00 ile 17:00 arasında sivil geçişlerine açık olacak. Karar, Suriye ordusunun Salı günü Halep'in doğusunda Deir Hafer’den Fırat kıyısındaki Meskene’ye kadar uzanan geniş bir hattı "kapalı askeri bölge" ilan etmesinin ardından geldi.

Suriye Ordusu Harekat Heyeti, operasyonlara sivillerin çıkışı için verilen sürenin bitmesinden önce başlanacağını açıkladı.