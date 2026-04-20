Arjantin futbolunun en büyük randevusunda kazanan Boca Juniors oldu. Boca Juniors, Monumental’de ezeli rakibi River Plate’i tek golle geçti.

PAREDES SAHNEYE ÇIKTI: SUPERCLASICO’DA TEK GOL YETTİ

Boca Juniors, deplasmanda River Plate karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın kader anı ilk yarının son bölümünde yaşandı. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Leandro Paredes, hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

RIVER PLATE'İN SERİSİ BİTTİ

River Plate, yeni teknik direktörü Eduardo Coudet yönetiminde yenilgi yüzü görmeden çıktığı dokuz maçın ardından ilk kez kaybetti. Boca ise yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.