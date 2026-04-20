İnternet üzerinden alışveriş yapan bir tüketici, satıcı firma tarafından nasıl dolandırılmaya çalışıldığını sosyal medya üzerinden anlattı.

Hepsiburada kredi kartım ile internet sitesinden bir robot süpürge satın aldığını ifade eden kullanıcı daha sonra 0850 241 8871 numaralı hattan arandığını ve kendisine "Ürün fiyatının hatalı yazıldığını, siparişimi bu nedenle iptal ettiklerini, ama ürünü aynı fiyattan peşin alabileceğimi bana bir IBAN numarası vereceklerini, o hesaba ürün bedelini göndermemi, aksi halde, ürünü bu bedelden satın alma hakkımı kaybedeceğimi söylediler." dedi.

Doğal olarak işlemi kabul etmediğini söyleyen tüketici, Hepsiburada alışveriş sitesini etiketleyerek "Şimdi beni arayıp, ne olduğu hakkında bilgi verir misiniz?" diye sordu.

Başka bir sosyal medya kullanıcısının "Hepsiburada'ya komisyon vermeden ürün satmak için olabilir mi?" sorusuna ise; mağdur tüketici, "Hayır. Kesin olarak dolandırıcılık girişimi. Yazışmaları platform üzerinden yaparak güven veriyor, ama IBAN platform dışı. Böylece Hepsiburada'nın sorumluluğu olmuyor. Burada yazıyorum. Çünkü makul sürede bu satıcı engellenmezse, Hepsiburada bu suça ortaktır anlamı çıkar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan mağdur tüketici, "Satıcı hala aktif Hepsiburada. Bu satıcıyı engelleyip, ürünlerinin sayfalarını kapatmazsanız, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. An itibariyle bu işi yapmaya devam ediyor." sözleriyle ünlü e-ticaret devine tepki gösterdi.