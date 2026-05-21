Transfermarkt, Süper Lig'in piyasa değerini güncelledi. 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte yapılan değerlendirmelere göre; Süper Lig'de toplam değerini en fazla artıran kulüpler Trabzonspor ile Göztepe oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ise en çok değer kaybeden takımlar olarak olarak dikkat çekti.

TRABZONSPOR EN ÇOK DEĞER KAZANAN TAKIM OLDU

Trabzonspor kadro değerini en çok artıran takım olurken Bordo Mavililerin piyasa değeri 114.5 milyon Euro’dan 129.25 milyon Euro’ya yükseldi.

OULAI'DEN REKOR ARTIŞ

Sezonun en büyük çıkışını ise Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai yaptı. Genç orta saha oyuncusu değerini, 17 milyon Euro'dan 23 milyon Euro'ya çıkararak güncellemenin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu.

Trabzonspor'un Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sezon başında 600 bin Euro piyasa değeri bulunuyordu.

OULAI'Yİ AUGUSTO, PINA VE NWAIWU İZLEDİ

Oulai'nin yanı sıra sezon başında 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı forvet Felipe Augusto da son güncellemeden bu yana değerini 10 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya çıkardı.

Savunma hattında ise Wagner Pina 8 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya, Chibuike Nwaiwu'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükseldi.