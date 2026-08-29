Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Süper Lig'de Başakşehir-Kasımpaşa randevusu - Resim : 1

Sezona Kocaelispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Üç puanda kalan İstanbul temsilcisi, lig sıralamasında 10. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa ise sezonun ilk maçında Trabzonspor'u konuk ederek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, ikinci hafta mücadelesinde Arca Çorum FK deplasmanında 1-0 kazanarak puanını 4'e yükseltti. İstanbul ekibi, averajla 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de Başakşehir-Kasımpaşa randevusu - Resim : 2
SON 10 SÜPER LİG MAÇININ 9'UNU BAŞAKŞEHİR KAZANDI

İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.