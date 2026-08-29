Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak. Karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Sezona Kocaelispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Üç puanda kalan İstanbul temsilcisi, lig sıralamasında 10. basamakta bulunuyor.
Kasımpaşa ise sezonun ilk maçında Trabzonspor'u konuk ederek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, ikinci hafta mücadelesinde Arca Çorum FK deplasmanında 1-0 kazanarak puanını 4'e yükseltti. İstanbul ekibi, averajla 7. sırada yer alıyor.
SON 10 SÜPER LİG MAÇININ 9'UNU BAŞAKŞEHİR KAZANDI
İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.