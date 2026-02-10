Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yayınladı.

Fenerbahçe-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Alanyaspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa maçlarının tartışmalı pozisyonları VAR kayıtlarında yer aldı.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI PENALTI POZİSYONU

Eren Özyemişçioğlu: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Ali Şansalan: Evet, geldim ekrana gösterin.

Eren Özyemişçioğlu: Temas anıyla başlıyorum.

Ali Şansalan: Tamam, nereden geldiğini göster bana ele.

Eren Özyemişçioğlu: Nereden geldiğini gösteriyorum...

İşte 21. haftanın tüm VAR kayıtları