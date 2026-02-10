Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yayınladı.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Alanyaspor ve Gaziantep FK-Kasımpaşa maçlarının tartışmalı pozisyonları VAR kayıtlarında yer aldı.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI PENALTI POZİSYONU
Eren Özyemişçioğlu: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Ali Şansalan: Evet, geldim ekrana gösterin.
Eren Özyemişçioğlu: Temas anıyla başlıyorum.
Ali Şansalan: Tamam, nereden geldiğini göster bana ele.
Eren Özyemişçioğlu: Nereden geldiğini gösteriyorum...
İşte 21. haftanın tüm VAR kayıtları