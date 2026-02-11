AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni bakanlar için kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek’i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.

Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Sayın Yılmaz Tunç’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.