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Trendyol Süper Lig'de maç yayınlarının kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni dönem yayın ihalesi öncesinde Avrupa'nın önde gelen liglerini örnek alarak kapsamlı bir teknik çalışma gerçekleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde hazırlanan çalışmayla Süper Lig karşılaşmalarının uluslararası yayıncılık standartlarına taşınması ve Türk futbolunun yayın hakları değerinin artırılması hedefleniyor.

SÜPER LİG'DE 25 KAMERALI YAYIN DÖNEMİ

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk'in açıklamasına göre çalışma, Avrupa'nın önde gelen beş futbol liginin yayın standartları incelenerek hazırlandı.

Karşılaşmaların önem derecesine göre farklı yayın kategorileri oluşturulması planlanırken üst düzey maçlarda daha gelişmiş kamera sistemlerinin kullanılması önerildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Karşılaşmalarda 25 kameraya kadar ulaşabilen gelişmiş prodüksiyon altyapılarının kullanılması ve yayınların doğrudan Native 4K HDR, 2160p/50 formatında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Üst düzey Süper Lig karşılaşmalarında 18 kameralı Native 4K HDR prodüksiyon, diğer Süper Lig karşılaşmalarında ise 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın standardı öngörülüyor.”

KRİTİK POZİSYONLAR DAHA FAZLA AÇIDAN GÖSTERİLECEK

Yeni çalışmada kamera yerleşimlerinin geliştirilmesi ve kritik pozisyonların daha ayrıntılı biçimde ekrana getirilmesi de yer aldı.

Özellikle ofsayt çizgisi, kale arkası ve ceza sahası gibi bölgelerde daha kapsamlı görüntüler sunulması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamera yerleşimlerinin geliştirilmesiyle saha kenarı, kale arkası, ofsayt çizgisi, ceza sahası ve ters açılardan daha kapsamlı görüntüler sunulması planlanıyor. Yüksek kare hızına sahip ağır çekim kameraları ve gelişmiş tekrar sistemleriyle kritik pozisyonların daha fazla açıdan izleyicilere aktarılması hedefleniyor.”

TELEFONLARDAN DİKEY MAÇ YAYINI İZLENEBİLECEK

Çalışmanın en dikkat çekici başlıklarından biri de mobil cihazlara özel yayın modeli oldu.

Geleneksel 16:9 televizyon yayınlarına ek olarak, cep telefonlarında tam ekran izlemeye uygun 9:16 dikey formatta alternatif maç yayınları hazırlanması önerildi.

Yapay zeka destekli kamera takibi ve görüntü yönetimi teknolojilerinin kullanılabileceği bu sistemle özellikle genç taraftarların maç izleme deneyiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni modelin dijital platformlar için farklı reklam ve içerik fırsatları oluşturabileceği de değerlendiriliyor.

STADYUM ATMOSFERİ EKRANA DAHA GÜÇLÜ YANSITILACAK

Teknik çalışmada yalnızca görüntü kalitesine değil, ses teknolojilerine de yer verildi.

Üst düzey karşılaşmalarda 5.1 Surround ses sistemi ve gelişmiş saha mikrofonlarının kullanılmasıyla tribün atmosferinin izleyicilere daha gerçekçi aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca yayın kesintilerinin önüne geçmek amacıyla uydu ve fiber bağlantılarının yedeklenmesi, alternatif sinyal sistemlerinin oluşturulması ve yayın ekipmanlarının kesintisiz güç kaynaklarıyla desteklenmesi önerildi.

HEDEF SÜPER LİG'İN YAYIN GELİRLERİNİ ARTIRMAK

Kulüpler Birliği Vakfı, hazırlanan teknik standartların Süper Lig'in uluslararası marka değerini yükseltebileceğini değerlendiriyor.

Gelişmiş yayın teknolojileriyle uluslararası yayıncıların ilgisinin artırılması, sponsorluk görünürlüğünün güçlendirilmesi ve yayın haklarından elde edilen ekonomik değerin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kulüpler Birliği Vakfının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Önceliğimiz Süper Lig karşılaşmalarının yayın kalitesini artırmak, taraftarlara daha nitelikli bir izleme deneyimi sunmak, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu sürdürülebilir bir prodüksiyon modeli oluşturmak ve Türk futbolunun ekonomik değerini güçlendirmektir. Yeni dönem yayın ihalesinin, yalnızca yayın haklarının değerlendirilmesi açısından değil, Süper Lig’in yayıncılık kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”

Hazırlanan teknik çalışmanın, Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesinin şartnamesine katkı sağlaması bekleniyor. Önerilen sistemlerin uygulanıp uygulanmayacağı ise ihale süreci ve belirlenecek yayın standartlarıyla netleşecek.