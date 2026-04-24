25 Nisan Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi biletlerin ücretsiz olacağı açıklanırken, stadyuma girişte kart şartının kaldırıldığı duyuruldu.

TRİBÜNLERDE PASSOLİG ENGELİ KALKTI

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele için en dikkat çekici gelişme, giriş şartlarında yaşandı. Normal şartlarda zorunlu olan Passolig kartı uygulaması bu maç özelinde rafa kaldırıldı. Kayseri Valiliği’nin girişimiyle alınan karara göre; genç, yaşlı, kadın veya erkek fark etmeksizin tüm vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden ve kart zorunluluğu yaşamadan stadyumdaki yerini alabilecek.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Kayseri Valiliği, daha önce 38 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarının ardından devreye girerek süreci tamamen halka açtı. Mahalle muhtarlarına gönderilen resmi yazıyla birlikte, maça gelmek isteyen taraftarlar için kayıt listeleri oluşturulmaya başlandı. Ayrıca taraftarların ulaşım sorunu yaşamaması adına stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bildirildi.

Karşılaşmada hakem Gürcan Hasova görev yapacak. Yardımcı hakemlikleri Süleyman Özay ve Esat Sancaktar üstlenecek.

Ligde Kayserispor 23 puanla 17. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 37 puanla 8. basamakta bulunuyor.