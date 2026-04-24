25-26-27 Nisan 2026'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak çekilişler saat 14.00'te başlayacak ve noter huzurunda canlı yayınlanacak. Hak sahipleri aynı gün TOKİ ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. İşte 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planı...
TOKİ İstanbul'da geri sayım başladı, hangi eve ne kadar ödenecek? Kura çekimi yarın
TOKİ İstanbul kuraları 25-26-27 Nisan'da çekilecek. 1 milyon 235 bin İstanbullunun başvurduğu sosyal konut projesinde 100 bin kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak.Derleyen: Yunus Arıkan
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul TOKİ kura çekimi, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Saat: 14.00
Yer: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
Üç gün sürecek organizasyon kapsamında binlerce başvuru sahibi, etaplar halinde yapılacak çekilişlerle belirlenecek.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çekilişlerin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar asil ve yedek listelere:
TOKİ'nin resmi internet sitesi
e-Devlet Kapısı
üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.
İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Projede yer alan konutlar için satış ve ödeme detayları da belli oldu:
1+1 KONUT (55 M²)
Satış fiyatı: 1.950.000 TL
%10 peşinat: 195.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL
2+1 KONUT (65 M²)
Satış fiyatı: 2.450.000 TL
%10 peşinat: 245.000 TL
Aylık taksit: 9.188 TL
2+1 KONUT (80 M²)
Satış fiyatı: 2.950.000 TL
%10 peşinat: 295.000 TL
Aylık taksit: 11.063 TL
TOKİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden dönemde başlayacak.