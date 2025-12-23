Serie A ekibi Roma, hücum hattını güçlendirmek için Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee transferinde görüşmelerini hızlandırdı.

ZIRKZEE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Roma’nın sunduğu tüm şartlara olumlu yanıt veren Hollandalı forvetin, kulüpler arasında anlaşma sağlanmasını beklediği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zirkzee’nin İngiltere’den ayrılması bekleniyor.

42.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Manchester United, 24 yaşındaki futbolcuyu 2024 yazında Bologna’dan 42.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Zirkzee ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalandı.

İNGİLTERE’DE BEKLENENİ VEREMEDİ

1.93 boyundaki santrfor, İngiltere kariyerinde istediği süreleri bulamadı. Bu sezon Premier Lig’de 10 maçta sadece 364 dakika sahada kalan Zirkzee, 1 gol kaydetti.

SERIE A’YA DÖNMEK İSTEDİ

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Zirkzee’nin, kendisini en iyi hissettiği lig olan Serie A’ya dönmek istediği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Roma ile Manchester United arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.