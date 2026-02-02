Modern beslenme alışkanlıklarının sorgulandığı günümüzde, bilim dünyası "en sağlıklı besinler" tartışmasına son noktayı koydu.

New Jersey’deki William Paterson Üniversitesi tarafından yürütülen ve binlerce çiğ gıdanın mikro besin değerlerini inceleyen çalışma, mutfaklardaki hiyerarşiyi tamamen değiştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, halk arasında yaygın olarak tüketilen roka ve maydanoz gibi yeşillikler, "besin yoğunluğu puanlamasında" beklenmedik şekilde geride kaldı.

ABD merkezli kapsamlı laboratuvar analizleri, besin yoğunluğu açısından dünyanın en sağlıklı bitkisini "su teresi" olarak tescil etti.

Bilim insanları, kronik hastalık riskini azaltan bileşenlere sahip yedi temel gıdayı içeren listeyi kamuoyuyla paylaştı.

BESİN YOĞUNLUĞU PUANLAMASINDA TAM NOT

Üniversitenin araştırmasında, 17 hayati besin maddesinin (lif, potasyum, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folat, B6, B12, C, A, D, E ve K vitaminleri) yoğunluğu baz alınarak bir hesaplama yapıldı.

Yapılan analizlerde, 100 üzerinden 100 puan alarak listenin ilk sırasına yerleşen tek gıda su teresi (Nasturtium officinale) oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Jennifer Di Noia, su teresinin "besin maddesi başına düşen kalori" dengesinde eşsiz bir profile sahip olduğunu belirtti.

Di Noia, bu bitkinin sadece bir garnitür değil, hücresel yenilenme için stratejik bir kaynak olduğunu ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HASTALIKLARLA SAVAŞTA DOĞAL KALKAN

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde beslenme üzerine çalışmalar yürüten ve fonksiyonel tıp alanında tanınan Dr. Megan Rossi, su teresinin içindeki fitokimyasalların önemine dikkat çekti.

Rossi, bu yeşilliğin yüksek oranda glukozinolat içerdiğini ve bu bileşenlerin DNA hasarını önleyerek kanser riskini minimize edebildiğini kaydetti.

Aynı çalışmada su teresini takip eden diğer "süper yedi" listesinde ise şu gıdalar öne çıktı:

Çin lahanası (Bok Choy)

Pazı

Pancar yaprağı

Ispanak

Hindiba

Marul

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI 'YEŞİL' MÜCADELE

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda görev yapan epidemiyoloji uzmanı Prof. Dr. Edward Giovannucci, bu tür koyu yapraklı yeşilliklerin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini vurguladı.

Giovannucci, su teresi ve türevlerinin damar sertliğini önleyen nitratlar bakımından zengin olduğunu ve düzenli tüketimin felç riskini ciddi oranda düşürdüğünü dile getirdi.