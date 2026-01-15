Yüzyıllardır sofraların "süper gıdası" olarak kabul edilen ıspanak ve domates, bilimsel verilerin ışığında liderliğini kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, bitkisel gıdaların besin yoğunluğunu inceleyerek "en sağlıklı sebze" unvanını resmiyete kavuşturdu.

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, su teresi (Nasturtium officinale) 100 üzerinden 100 tam puan alarak listenin rakipsiz lideri oldu.

BİLİMSEL VERİLERLE VİTAMİN DEPOSU

Araştırma kapsamında sebzelerin içerdiği 17 temel besin ögesi (lif, potasyum, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folat, A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri) titizlikle incelendi.

Su teresi, kalori başına düşen vitamin ve mineral miktarıyla, popüler kültürde övülen karalahana (kale) ve pazı gibi rakiplerini açık ara geride bıraktı.

Dünyaca ünlü beslenme uzmanı ve William Paterson Üniversitesi profesörü Dr. Jennifer Di Noia, hazırladığı raporun sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, su teresinin kronik hastalık riskini azaltan bileşenler bakımından eşsiz bir profile sahip olduğunu bildirdi.

Di Noia, bu sebzenin sadece vitamin deposu olmadığını, aynı zamanda yüksek miktarda antioksidan barındırdığını dile getirdi.

UZMANLARDAN "SÜPER BESİN" YORUMU

İngiltere’deki Reading Üniversitesi bünyesinde gıda bilimleri üzerine çalışmalar yürüten Dr. Gunter Kuhnle, su teresinin özellikle kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kuhnle, bu sebzenin yüksek nitrat içeriği sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu ve damar sağlığını desteklediğini kaydetti.

Aynı zamanda Cornell Üniversitesi Gıda Bilimi Bölümü'nden Prof. Dr. Rui Hai Liu, su teresinin fitokimyasal yapısını vurguladı.

Liu, sebzenin içindeki sülforafan gibi glukozinolatların, hücre hasarını önleme konusunda diğer yeşil yapraklı sebzelerden çok daha etkili bir performans sergilediğini aktardı.

MUTFAKLARDA YENİ BİR DÖNEM

Uzmanlar, su teresinin taze olarak tüketilmesinin besin değerlerini korumak adına kritik olduğunu vurguladı.

Bilim dünyasından gelen bu çarpıcı rapor, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirirken; ıspanak ve domatesin "en faydalı" olduğu yönündeki yerleşik algıyı da sarsmış oldu.