ABD’nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk karşılaşması Super Bowl’da Seattle Seahawks mutlu sona ulaştı.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi’s Stadı’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Seahawks, devre arasına 9-0 önde girdi. Güçlü savunmasıyla rakibine dördüncü çeyreğe kadar sayı şansı tanımayan Seattle ekibi, skoru 19-0’a taşıdı.

70 bin 823 sporseverin tribünlerden takip ettiği karşılaşmada rakibini 29-13 mağlup eden Seahawks, 2014’ün ardından tarihinde ikinci kez Lombardi Kupası’nı müzesine götürdü ve New England Patriots’a 2015’te kaybettiği finalin de rövanşını aldı.

Seahawks’ın koşucusu Kenneth Walker III, 60. Super Bowl’un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Super Bowl’u 6 kez kazanarak bu alanda zirveyi paylaşan New England Patriots ise finalde 6. yenilgisini yaşadı.

DONALD TRUMP, DEVRE ARASI ŞOVUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın devre arasında Grammy ödüllü 31 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny’nin İspanyolca performansı ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisini çekti.

Trump’ın sınır dışı politikalarını sert sözlerle eleştirmesiyle bilinen Bad Bunny, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’e destek vermişti.

Trump, devre arası şovunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Super Bowl devre arası şovu tam anlamıyla berbattı, şimdiye kadarkilerin en kötülerinden biri. Hiçbir anlam ifade etmiyor, Amerika’nın görkemine bir hakaret niteliğinde. Başarı, yaratıcılık ve mükemmellik standartlarımızı yansıtmıyor. Bu adamın ne dediği anlaşılmıyor ve danslar iğrenç; özellikle de ülke genelinde ve dünyada izleyen küçük çocuklar için” ifadelerini kullandı.