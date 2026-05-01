İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı aşmayı hedefleyen “2026 Bahar Misyonu” kapsamında hareket eden Küresel Sumud Filosu, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıktı. Filo, İtalya’ya bağlı Sicilya Adası’nda yapılan yeni katılımlarla güçlenerek 26 Nisan’da yeniden Akdeniz’e açıldı.

Dün gece saatlerinde filoya müdahale edildi. Abluka altına alınan bazı teknelerle bağlantı tamamen kesildi. Filoda 31 Türk aktivistin bulunduğu öğrenilirken, Ömer Aslan katıldığı canlı yayında yaşananları detaylı şekilde anlattı.

Aslan, iletişim sistemlerinin hedef alındığını belirterek, “İnternetimiz, navigasyon cihazlarımız ve Starlink bağlantılarımız kesildi. Bazı teknelerle tamamen irtibatımız koptu. Ancak kaptanlarımız ve organizasyon ekibimiz profesyonel bir şekilde süreci yönetiyor” dedi. Saatler boyunca üzerlerinde dolaşan bir drone tarafından takip edildiklerini söyleyen Aslan, yelkenlilere lazerli kırmızı ışık tutulduğunu da ifade etti.

Filonun disiplinli ve planlı bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Aslan, “Burada kimse kendini kahraman olarak görmüyor. Hepimiz sıradan insanlarız. Ancak yaptığımız şey insani bir görev. Bu bilinç ve Gazze’ye ulaşma kararlılığı bize güç veriyor. Korkmuyoruz” diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu’nun yaptığı açıklamada ise 18 Türk aktivistin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşananların ardından sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yapan Aslan, müdahaleye tepki göstererek, “Uluslararası sularda hukuka aykırı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu, insani değerlere sığmaz. Ancak bu bizi durdurmayacak. Yolumuza devam edeceğiz, korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.