Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı “Başak” karakteriyle tanınan oyuncu, senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı “Sultana” filminde “Tülay” karakterine hayat veriyor. Hikâyesi bir gece kulübünde geçen filmde Kaya’ya Tuğba Büyüküstün, Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden gibi isimler eşlik ediyor.

Rolüne hazırlanmak için pole dansı derslerine başlayan Kaya, eğitimin ilk haftasından bir kesiti sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Sultana filmi için aldığımız pole dans derslerimizin ilk haftasından bir kesit.

Tülay karakteri yükleniyor…” ifadelerini kullandı. Görüntülerde zaman zaman zorlandığı anlar da dikkat çekti.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991’de İstanbul’da doğan Seray Kaya, Karadeniz kökenli bir aileden geliyor. Babası Giresunlu, annesi ise Samsunludur. Oyunculuğa olan ilgisini erken yaşlarda keşfeden Kaya, lise yıllarında makyözlük yaparak hem kendini geliştirdi hem de sektöre ilk adımını attı.

Sahne sanatlarına duyduğu ilgiyle çeşitli oyunculuk eğitimleri alan Kaya, kamera önü ve sahne deneyimlerini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine geçiş yaptı.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Oyunculuk yolculuğuna 2012 yılında televizyon projeleriyle başlayan Kaya, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Farklı türlerdeki yapımlarda yer alarak hem dramatik hem de komedi rollerinde başarılı performanslar sergiledi.

İlk yıllarında daha çok yan rollerde yer alsa da güçlü oyunculuğuyla öne çıktı ve zamanla başrollerde kendine yer buldu.

TANINIRLIĞINI ARTIRAN PROJELER

Kariyerinde önemli bir sıçrama noktası yakalayan Kaya, yer aldığı projelerdeki etkileyici performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Duygusal sahnelerdeki başarısı ve karakter derinliğini yansıtma becerisi, izleyiciden tam not aldı.

Tarihi projelerde de yer alan oyuncu, aksiyon sahnelerindeki başarısı ve güçlü kadın karakterleriyle dikkat çekti. Sinema filmlerinde de rol alarak kariyerini çeşitlendiren Kaya, farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısıyla övgü topladı.

ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Seray Kaya, 2025 itibarıyla 34 yaşındadır. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun bekar olduğu bilinmektedir. Medyada çok sık yer almayan Kaya, daha çok kariyerine odaklanan bir profil çiziyor.

Ailesine bağlılığıyla bilinen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında da bu yönünü sık sık vurguluyor.

OYUNCULUK TARZI

Seray Kaya, canlandırdığı karakterleri derinlemesine analiz eden ve duyguyu izleyiciye güçlü şekilde aktaran bir oyuncu olarak öne çıkar. Özellikle dramatik sahnelerdeki doğallığı ve gerçekçi performansı dikkat çeker.

Farklı dönem ve tarzlarda karakterlere hayat verebilmesi, onu çok yönlü oyuncular arasında öne çıkaran en önemli özelliklerden biridir.