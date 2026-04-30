Resmi Gazete'de yayımlanan "Cumhurbaşkanı Kararı" ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan gelir ve kurumlar vergisine ilişkin bazı oranlarda düzenlemeye gidildi.

EN AZ YÜZDE 20 ORANINDA SERMAYE SAHİPLİĞİ ŞARTI

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki düzenlemeye göre, ödenmiş sermayeye sahip olma oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlarda en az yüzde 20 oranında sermaye sahipliği şartını sağlayanlar için indirim oranı yüzde 100 olarak açıklandı.

İŞTİRAK KAZANCINA İSTİSNADAN YARARLANMA KOLAYLAŞTIRILDI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ise uygulanacak istisna oranı, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 20'sine sahip olması durumunda yüzde 80 olarak açıklandı. Ayrıca, ilgili kanun maddesi uyarınca bazı kazançlar için yüzde 100 indirim imkânı getirildi.

Yeni oranlar 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.