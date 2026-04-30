Fenerbahçe’de mevcut başkan Sadettin Saran’ın seçim kararı almasının ardından kulüpte hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olacağı iddia edilirken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın da yeniden adaylık ihtimali gündeme geldi.

TV100’e konuşan Aziz Yıldırım, adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum ortaya çıkarsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, bu süreçte 6 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.