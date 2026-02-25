TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyonda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocukların korunmasına yönelik yürütülen sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı olarak çocukların yalnızca tedavi hizmetleriyle değil, koruma, erken müdahale ve rehabilitasyon süreçleriyle bütüncül şekilde ele alındığını belirten Memişoğlu, çocukluk döneminde yaşanan ihmal, istismar, bağımlılık riski veya ruhsal sorunların ilerleyen yaşlarda sosyal uyum problemlerine ve suça sürüklenmeye zemin hazırlayabildiğini söyledi. Bu nedenle birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini ifade etti.

Psikososyal gelişim yakından izleniyor

Aile hekimliği sistemi kapsamında çocukların büyüme ve gelişimlerinin düzenli takip edildiğini aktaran Memişoğlu, riskli durumların erken aşamada tespit edilerek ilgili birimlere yönlendirme yapıldığını dile getirdi.

0–6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı kapsamında gebeler ile küçük yaş grubundaki çocukların gelişiminin bütüncül biçimde izlendiğini belirten Memişoğlu,

“2025 yılı içerisinde bu program kapsamında 675 bin 815 bebek ve çocuğumuzun psikososyal izlemi gerçekleştirilmiştir. Programın ülke genelinde etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla toplam 84 bin 383 sağlık personeline eğitim verilmiştir” dedi.

Okul sağlığı hizmetleri kapsamında ise sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hijyen alışkanlıkları ve zararlı alışkanlıklardan korunmaya yönelik eğitimlerin sürdüğünü kaydetti.

Ruh sağlığı hizmetleri genişletiliyor

Çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinin suça sürüklenmenin önlenmesinde önemli bir koruyucu alan oluşturduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye genelinde kamu, özel ve üniversitelerde toplam 2 bin 260 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanının görev yaptığını söyledi.

Bakanlığa bağlı 229 sağlık tesisinde uzman ve asistan hekimlerle hizmet verildiğini aktaran Memişoğlu, ayrıca psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin de bu süreçte aktif rol üstlendiğini belirtti.

Çocuk İzlem Merkezleri yaygınlaşıyor

Gençlerin ruhsal dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların üniversiteler ve öğrenci yurtlarında da sürdüğünü anlatan Memişoğlu,

“2025 yılı içerisinde 144 bin 478 gencimize eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık. Hâlihazırda 70 ilimizde toplam 74 Çocuk İzlem Merkezi faaliyet göstermekte olup ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız süratle devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında sağlık çalışanları ve toplumun farklı kesimlerinden toplam 1 milyon 283 bin 203 kişiye eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

Bağımlılık önemli risk alanı

Çocukların suça sürüklenmesinde madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıkların önemli risk alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Memişoğlu,

“Bu nedenle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı çocuklar, gençler ve aileleri kapsayacak şekilde yürütüyoruz” dedi.

Teknoloji bağımlılığına yönelik rehberler hazırlandığını, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin sürdüğünü belirten Memişoğlu, son bir yılda yürütülen farkındalık çalışmalarıyla 1 milyon 418 bin 612 kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Bağımlılık merkezlerine binlerce başvuru

ALO 191 Danışma Hattı aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 552 bin danışmanlık verildiğini aktaran Memişoğlu, bağımlılıkla mücadele altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Türkiye genelinde toplam 143 AMATEM ve ÇEMATEM bulunduğunu belirten Memişoğlu, çocuk ve ergenlere yönelik hizmetlerin 22 ildeki 24 merkez aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

“Geride bıraktığımız bir yıllık süre içerisinde bu merkezlere 8 bin 772 ayaktan başvuru yapılmış, 1.128 çocuk ve ergen yatarak tedavi görmüştür. Merkezlerde yalnızca tıbbi tedavi değil, psikososyal destek ve aile danışmanlığı hizmetleri de sunulmakta; tedavi sonrası sosyal uyum süreci yakından izlenmektedir” dedi.

Aile odaklı yaklaşım vurgusu

Çocukların sağlıklı gelişiminin güçlü aile yapısıyla mümkün olduğunu belirten Memişoğlu, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Memişoğlu, hedeflerinin çocukların sağlıklı ve umutla geleceğe bakabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak olduğunu ifade ederek çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.