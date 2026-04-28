Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, AK Partili İl Genel Meclis Üyesi İsmet Öter’in, kendisine ait olmayan yaylaları koçerlere kiraladığı iddia edildi. Skandal, bir mağdurun "paramı geri alamıyorum" diyerek yaptığı suç duyurusuyla gün yüzüne çıktı.

"KOMUTANLAR BENİ TANIR" DİYEREK GÜVEN KAZANMIŞ

Mağdur A.Y.’nin savcılığa sunduğu dilekçeye göre; İsmet Öter, kendisini "bölgenin sahibi" gibi tanıtarak güven tesis etti. A.Y., Öter’in kendisini askeri yetkililerle tanıştırarak nüfuzunu kullandığını, "Bu bölgeler benim, bedel ödedim" diyerek 400 bin TL’sini aldığını öne sürdü. Parasını 40 adet Cumhuriyet altını bozarak ödeyen A.Y., yaylaya gittiğinde ise buranın aslında Öter’e ait olmadığını öğrendi.

GERÇEK SAHİBİ KONUŞTU: "SİYASİ GÜCÜNDEN KORKUYORLAR"

Yaylaların gerçek sahibi olduğu belirtilen Ş.Ö. de iddiaları doğrulayarak bir açıklama yaptı. Kendi arazilerinin Öter tarafından başkalarına kiralandığını belirten Ş.Ö., "Birçok kişi dolandırıldı ancak siyasi bağlantılarından korktukları için şikayetçi olamıyorlar" dedi. Ş.Ö., konuyla ilgili CİMER’e de şikayette bulunduğunu bildirdi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre ismi dolandırıcılık iddialarına karışan eski korucu İsmet Öter, 2021 yılında İl Genel Meclisi toplantısında istediği kararları çıkartamayınca HDP’li üyeleri "Sizinle dışarıda görüşeceğiz" diyerek tehdit etmesiyle haberlere konu olmuştu. O dönem yapılan suç duyurularından ise herhangi bir sonuç alınamamıştı.