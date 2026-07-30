Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Uğur Dündar'ın, "Figüranlı CHP toplantısı" paylaşımı nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamasının ardından Kayyım Gürsel Tekin'den yazılı açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, Uğur Dündar'ın uzun yıllara dayanan gazetecilik birikimine saygı duyduğunu belirterek, buna rağmen gazetecilik ilkeleri açısından bazı sorular yöneltmek zorunda olduğunu ifade etti.

Gürsel Tekin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Uğur Dündar, Yaklaşık 60 yıllık gazetecilik birikiminize bugüne kadar saygı duyduk, bugün de duyuyoruz. Ancak tam da bu nedenle size şu soruyu sormak zorundayım: Bir gazeteci, doğruluğu henüz kesinleşmemiş iddiaları “kanıtlanmış gerçek” gibi sunabilir mi?

Gazetecilik; iddiayı mutlak doğru ilan etmek değil, tüm tarafları dinleyerek gerçeğin peşine düşmektir. “Yorumsuz paylaştım” demek, gazetecinin doğrulama ve karşı tarafa söz hakkı verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çünkü bazen yorumdan daha etkili olan şey, hangi bilginin seçildiği ve hangisinin görmezden gelindiğidir. Bu olayın doğrudan tarafı biziz. Herkese ulaştığınız gibi bize de ulaşabilirdiniz.

Bir telefon açıp, “Anlatılanlar doğru mu? Elinizde ne var?” diye sorabilirdiniz. O zaman yalnızca bir tarafın beyanını değil, gerçeğin tamamını dinlemiş olurdunuz. Bugün “belgeler ve itiraflar” diyorsunuz. Oysa ortada yargı süreci devam eden iddialar var.

Gazetecilik, mahkemenin yerine geçip hüküm kurmak değildir. Bizim itirazımız eleştiriye değil; tek taraflı bir algının, gazetecilik kisvesi altında kamuoyuna gerçekmiş gibi sunulmasınadır.

İnanıyorum ki 60 yıllık meslek hayatının en önemli ilkelerinden biri de şudur: Karşı tarafı dinlemeden verilen hüküm, gazetecilik değil peşin hükümdür.

Keşke bize de ulaşsaydınız. O zaman bugün “yalın gazetecilik” diye savunduğunuz yaklaşımın, yarın büyük bir gazetecilik tartışmasına dönüşmesine gerek kalmazdı."

TEKİN'E DÜNDAR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Gürsel Tekin'in paylaşımını alıntılayan Dündar, "Bana 60 yıllık mesleğimi nasıl yapmam gerektiğini buyuran (!) size cevap vermeyi zül telâkki ederim." yanıtını verdi.