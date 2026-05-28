Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elazığ’da bir su kanalında erkek cesedi bulundu. Olay, Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak’ta meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinden geçen vatandaşlar su kanalının içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURBAĞA ADAMLAR DEVREYE GİRDİ

Su kanalındaki şahsı çıkarmak için İSu Altı Grup Amirliğine bağlı "Kurbağa Adamlar" sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan şahıs, hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, su kanalından çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu tespit edildi.

Ali Ataşsalar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.