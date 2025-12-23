Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Akdeniz’de baharın müjdecisi nergisler erken çiçek açtı. Çileğiyle ünlü ilçenin Atayurt Mahallesi’nde alternatif olarak üretilen nergislerde her bir boğumda yaklaşık 50 çiçek bulunuyor. Nergislerin boğumu 300 TL’den satışa sunulurken, ürünler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

'MİS GİBİ REZİLLİK'

Hasadın çamur ve zorlu arazi şartlarında yapıldığını belirten üretici Yeter Şen, emeğin kolay olmadığını vurguladı. Nergis üretimini severek yaptıklarını belirten Şen, “Yaptığımız iş mis gibi rezillik. Biz işimizi çok seviyoruz, bu işi hiçbir şeye değişmem” dedi.

NERGİS ÇİÇEĞİ NEYE İYİ GELİR?

Nergis çiçeği çayı, sakinleştirici özellikleri nedeniyle strese karşı yardımcı olabilir. Doğal bir uyku düzenleyici olarak tanınır ve uyku kalitesini iyileştirmek isteyen kullanıcılara destek olur. Vücuttaki iltihaplanmaları azaltarak romatoid artrit gibi inflamasyon kaynaklı hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

NERGİS ÇİÇEĞİ NEYİ TEMSİL EDER?

Nergis neyi simgeler? İlkbaharın en güzel çiçeği olan nergisler, yeniden doğuşu ve umudu simgeler. Ayrıca, kış boyunca hayatta kalmayı başaran ve günler uzamaya başlar başlamaz açmaya hazır, güçlü küçük canlılar oldukları için dayanıklılık anlamına da gelirler.