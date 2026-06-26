Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından ülkenin bazı bölgelerinde internet erişiminde aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX bünyesindeki Starlink'in, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki yıkıcı depremlerden etkilenen tüm mevcut ve yeni Starlink kullanıcıları, 25 Temmuz tarihine kadar internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek." denildi.

Açıklamada ayrıca, yeni Starlink terminallerinin devreye alınması ve depremlerden en fazla etkilenen bölgelerde internet bağlantısının yeniden kurulması için teknik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.