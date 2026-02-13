REYTİNG YARIŞI AĞIR GELDİ

Televizyon dünyasında rekabet her geçen hafta daha da sertleşiyor. Star TV’nin iki sezondur devam eden dizisi Sahipsizler, çarşamba akşamı yayınlanan yapımlar karşısında istediği reyting sonuçlarını elde edemedi.

Aynı gün ekrana gelen güçlü yapımların gerisinde kalan dizi, son haftalarda izlenme oranlarında ciddi düşüş yaşadı. Rekabetin artması ve yeni projelerin yayına girmesiyle tablo daha da zorlaştı.

MALİYETLER KARŞILANAMADI

Kulislerde konuşulan bilgilere göre dizi, bölüm başı maliyetini karşılamakta zorlanıyordu. Her hafta zarar ettiği belirtilen yapım için kanal ve yapım cephesinde final kararı alındı.

Düşük reklam geliri ve reyting baskısı, projenin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

51. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Sahipsizler dizisi 51. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Böylece iki sezon süren yayın hayatı sona erecek.

Son bölümün yayın tarihiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.