Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memurun merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkını alıyor.

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 938 TL'ye geldi.

TAYYAR, ERDOĞAN'IN 2027 EMEKLİ PLANINI SIZDIRDI

Ancak yapılan zam oranı 30 bin TL’yi aşan açlık sınırına ulaşamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığı açlık sınırının altında kaldı. Emeklilerin yoksulluk isyanına ise hükümetten herhangi bir seyyanen artış hamlesi ise gelmedi.

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden ‘seçime doğru son düzlükte…’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Tayyar Erdoğan’ın 2027 yılında emeklilere yapacağı planı sızdırdı. Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Seçime doğru son düzlükte…

Ayrıca yeni dönemde…

Tüm kamu çalışanlarının iş ve gelir şartlarını yeniden düzenleyen kapsamlı bir kamu reformunun bu yılın sonuna doğru somutlaşması bekleniyor.

Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor.

SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor.

Ayrıca, reel sektörün krediye ulaşım kolaylığı gibi bir dizi tedbiri bunlara ekleyebiliriz.

Refahın tabana yayılması ve ekonomideki genel iyileşmeyle birlikte temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi toplumsal hayatın bir çok alanına dair reformlarla rüzgarın arkaya alınması düşünülüyor.

Başarılabilirse, seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur.”