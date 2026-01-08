Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Yağış ve soğuk hava geliyor

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava durumu haritasına göre, hafta boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışlar görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.