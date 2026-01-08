Meteoroloji’nin güncel hava durumu haritaları, yağmur, kar ve kuvvetli rüzgâr uyarılarını gözler önüne serdi.
Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Yağış ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu tahmini, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve birçok bölgede yağışların etkili olacağını ortaya koydu. Peki, hava durumunda neler var?
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava durumu haritasına göre, hafta boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışlar görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Marmara ve Ege’de zaman zaman kuvvetli sağanak yağış, kıyı kesimlerde ise fırtına etkili olacak. Karadeniz kıyılarında yağışların aralıklı sürmesi beklenirken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği belirtildi. Gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor.
"Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
"Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır."