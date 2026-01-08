Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Yağış ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Yağış ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük haritalı hava durumu tahmini, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve birçok bölgede yağışların etkili olacağını ortaya koydu. Peki, hava durumunda neler var?

Meteoroloji’nin güncel hava durumu haritaları, yağmur, kar ve kuvvetli rüzgâr uyarılarını gözler önüne serdi.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava durumu haritasına göre, hafta boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak yağışlar görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Marmara ve Ege’de zaman zaman kuvvetli sağanak yağış, kıyı kesimlerde ise fırtına etkili olacak. Karadeniz kıyılarında yağışların aralıklı sürmesi beklenirken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği belirtildi. Gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor.

"Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

"Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır."

