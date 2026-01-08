Premier Lig'in 21. haftasında zirve takibini sürdüren Manchester City, Brighton & Hove Albion'ı konuk etti.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Brighton forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

HAALAND PENALTI GOLÜYLE PERDEYİ AÇTI

Oyuna ağırlığını koymasına rağmen gol yollarında zorlanan Manchester City ilk yarının son anlarında kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatını yakaladı. Norveçli yıldız Erling Haaland'ın penaltıyı gole çevirmesiyle Guardiola'nın ekibi, devreye 1-0 önde girdi.

MITOMA MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

Manchester City'nin baskılı oyununa devam etmesine rağmen maçtan kopmayan Brighton aradığı beraberlik golünü 60. dakikada Mitoma ile buldu.

Skora eşitliğin gelmesiyle birlikte Manchester City'de stres dolu dakikalarda başlamış oldu.

FERDİ KADIOĞLU TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Brighton kalesinde gol arayan Manchester City'nin baskısını artırdığı dakikalarda milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, defanstaki kritik müdahaleleriyle öne çıktı.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Haaland'ın kafa vuruşunda Brighton kalecisi Verbruggen'in uzanamayacağı köşeye doğru giden topu çizgiden çıkaran Ferdi, puan kaybına tahammülü olmayan Manchester City'e kabusu yaşattı.

GUARDIOLA BÜYÜK STRES YAŞADI

Pep Guardiola'nın son dakikalarda kenarda stres dolu anları sık sık kameralara yansırken mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve Manchester City bir kez daha puan kaybederek Arsenal'e şampiyonluk mücadelesinde farkı açma şansı verdi.

MANCHESTER CITY YENİ YILA KÖTÜ BAŞLADI

Puanını 43'e yükselten Manchester City maç fazlasıyla Arsenal'in 5 puan gerisinde kaldı.

Premier Lig'de üç maçtır beraberlik alan Manchester City 2026'ya kötü bir başlangıç yaptı.

Premier Lig'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Crystal Palace 0-0 Aston Villa

Brentford 3-0 Sunderland

Fulham 2-1 Chelsea

Everton 1-1 Wolverhampton

Bournemouth 3-2 Tottenham